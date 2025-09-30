Затвориха Босфора заради повреден кораб, пътуващ за Русия

© Движението на превозни средства в двете посоки в турския Босфорски проток беше спряно днес поради повреден кораб за насипни товари, пътуващ за Русия. За това съобщи CNN Turk на 30 септември, позовавайки се на Министерството на транспорта и инфраструктурата на Турция.



98-метровият кораб за насипни товари Arda, който пътува от Бандърма за Русия, е претърпял повреда на двигателя.



"Корабът беше безопасно закотвен в Бююкдере под координацията на нашия Център за контрол на движението на корабите в Истанбул <...>, придружен от пилот и влекачи Rescue-4 и Rescue-6“, се казва в изявление на министерството.



По-рано, на 19 септември, 12 души бяха ранени при сблъсък между ферибота Kamil Sayin и кораба за насипни товари Artvin в Босфора.