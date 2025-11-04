Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Трафикът на летището в Брюксел е временно преустановен. Както НАТО, така и Европейският съюз са в състояние на повишена готовност след поредица от нарушения на въздушното пространство, за които се смята, че са дело на Русия. Всички полети до и от летището в Брюксел Завентем са временно преустановени след съобщения за дрон, летящ над летището, съобщи обществената телевизия VRT.
"Поради съображения за безопасност целият въздушен трафик е временно преустановен“, заявява Курт Вервилиген, говорител на skeyes, публичната компания, отговаряща за гражданското въздушно пространство на Белгия.
Той посочва, че дронът е забелязан около 20:00 ч. местно време, което е наложило пренасочването на полетите към други летища, като Остенд-Брюж и Шарлероа Брюксел Юг.
