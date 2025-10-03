Затвориха летището в Мюнхен заради забелязани дронове

© Летището в Мюнхен, Германия спря полетите си след няколко наблюдения на дронове, съобщи говорител на полицията пред Associated press.



Близо 3000 пътници са били приземени, след като 17 заминаващи полета бяха отменени вчера вечерта от летището в Мюнхен. 15 пристигащи полета са били пренасочени към други градове, включително Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт.



"Бяха поставени походни легла и бяха осигурени одеяла, напитки и закуски“ на засегнатите пътници в Мюнхен", се добавя в изявлението на властите.



Няма данни към този момент кога ще се възобновят полетите.



Няколко души са забелязали дронове около летището в 19:30 часа местно време в четвъртък. Час по-късно са затворили двете писти.



Германските власти са започнали издирване, за да установят произхода на дроновете.