Европейская правда.
Според него посолството е повредено от фрагменти от ракета "Искандер“.В нощта на 14 ноември Русия масирано атакува украински региони, причинявайки щети на редица граждански инфраструктурни обекти.
Това съобщи президентът Володимир Зеленски, пише "Европейска правда“.
Зеленски заяви, че в резултат на руския удар само в украинската столица са разрушени десетки високи сгради, включително посолството на Азербайджан.
"Азербайджанското посолство е повредено от отломки от "Искандер“. Основното направление на атаката е Киев, засегнати са и Киевска, Харковска и Одеска област“, заяви той.
Украинският президент за пореден път призова съюзниците да спрат подобни руски удари със санкции.
"Русия все още може да продава петрол и да изгражда свои собствени схеми. Всичко това трябва да бъде спряно. Много се работи с партньорите за укрепване на противовъздушната отбрана, но това не е достатъчно. Необходимо е укрепване с допълнителни системи и ракети-прехващачи“, добави Зеленски.
В края на септември руска ракета повреди полското посолство в Украйна.
Същевременно беше повредена и мисията на Европейския съюз в Украйна.
Зеленски: Посолството на Азербайджан в Киев е повредено от отломки от ракета "Искандер"
