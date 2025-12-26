Axios.
Зеленски заяви още, че е готов да приложи плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната на национален референдум, ако Русия се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни.
Украинският президент подчерта в телефонното интервю за Axios, публикувано в петък, че провеждането на подобен плебисцит би имало значителни политически, логистични и усложнения, свързани със сигурността.
"Ето защо той смята, че 60-дневно прекратяване на огъня за организиране и провеждане на гласуването "е минимумът“. Високопоставен американски служител заяви пред Axios, че руснаците разбират необходимостта от прекратяване на огъня, ако Зеленски обяви референдум, но искат по-кратък срок“, пише изданието.
В същото време украинският президент пояни, че все още иска да договори по-добра позиция по отношение на територията. Но ако планът изисква "много трудно“ решение по този въпрос, той смята, че най-добрият начин да се продължи напред би бил целият 20-точков план да се подложи на референдум.
Президентът отбелязва също, че ако хората не дойдат да гласуват поради съображения за сигурност, резултатът от референдума може да бъде нелегитимен.
"По-добре е изобщо да не се провежда референдум, отколкото да се проведе референдум, където хората няма да имат възможност да дойдат и да гласуват.“
Зеленски посочва в интервюто, че все още не е ясно дали Руската федерация е готова да се съгласи с плана на Тръмп: "Имам някои разузнавателни данни... но сега съм на етап, в който искам да вярвам само на думите на лидерите.“
Украинският държавен глава заяви още, че повечето аспекти на двустранните споразумения между САЩ и Украйна вече са определени и кодифицирани в пет документа, въпреки че може да се добави още един. По ключовия въпрос за гаранциите за сигурност Зеленски посочва:
"Мисля, че сме готови с тези документи“, въпреки че има някои "технически неща“ за по-нататъшно обсъждане. Едно от тях е срокът на споразумението. САЩ предложиха 15-годишен пакт, който може да бъде подновен. "Мисля, че ни трябват повече от 15 години“, смята Зеленски, добавяйки, че би го сметнал за "голям успех“, ако Тръмп се съгласи удължаването на пакта по време на предстоящата им среща в неделя, 28 декември.
Той обяви, че целта на предстоящата среща с Тръмп е да използва целия напредък, постигнат от техните екипи, за да установи рамка за прекратяване на войната.
"Мисля, че сега сме на следващото ниво и затова трябва да преговаряме на ниво президенти... Искаме да завършим рамката възможно най-скоро. "Ето защо очаквам с нетърпение тази среща“, обобщава Зеленски.
