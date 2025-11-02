NV.
"Усилихме компонента Patriot в украинската ни противовъздушна отбрана. Благодаря на Германия и лично на канцлера Фридрих Мерц за тази наша съвместна стъпка за защита на човешки живот от руския терор. Подготвяхме това укрепване на противовъздушната отбрана от известно време и сега постигнатите споразумения са изпълнени. Благодаря на всички, които помогнаха!“ - написа украинският държавен глава в Telegram.
В същото време той не уточни точно колко зенитно-ракетни комплекса са доставени.
Според Зеленски, преговорите за по-нататъшно укрепване на украинската противовъздушна отбрана продължават както на правителствено ниво, така и директно ново, с производителите на системите.
"Заедно с нашите партньори продължаваме да работим по изграждането на надеждна система за противовъздушна отбрана. И нашите възможности ще могат да гарантират сигурността не само на Украйна, но и на нашите партньори, когато е необходимо“, подчертава той.
По-рано, на 1 ноември, организацията Aid to Ukraine обяви, че през следващите дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана Patriot, чието доставяне Германия обяви в началото на август 2025 г.
Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
