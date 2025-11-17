TF1-LCI няколко минути след съвместната церемония по подписване на ''историческото споразумение'' с френския президент Еманюел Макрон днес в Париж.
Документът, който бе подписан от президентите на Франция и Украйна, предвижда закупуването за Украйна на до 100 френски изтребителя Rafale, както и оборудване за противовъздушна отбрана и дронове френско производство, обявиха с изявление и от Елисейския дворец.
"Това е прекрасен, исторически момент. 100 Rafale са нов етап за нашата индустрия, за нашия народ. Ще имаме най-добрата система за противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света“, заяви украинският президент.
Декларацията предвижда още възможността за получаване на оборудване за противовъздушна отбрана - по-специално системи SAMP-T от ново поколение, радарни и безпилотни летателни системи, произведени във Франция.
"Случи се: сега нашият Rafale ще защитава украинското небе. В лицето на колониалната война на Владимир, Франция продължава да помага на украинците в името на безопасността на европейците“, коментира подписването на документа френският външен министър Жан-Ноел Баро.
Припомняме, че Зеленски обяви още преди посещението си в Париж, че Украйна и Франция ще подпишат "историческо споразумение“ за укрепване на авиацията.
Както е известно, подобно споразумение беше подписано с Швеция през октомври. То предвижда закупуването от Украйна на до 150 изтребителя Gripen, с частична локализация на производството.
