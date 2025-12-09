ANSA.
В интервю за Politico Тръмп заяви, че украинското правителство "използва войната, за да не проведе избори", и заяви пред Зеленски, че е "важно" страната му да отиде до урните.
Попитан за коментарите на Тръмп в кулоарите на срещата си с Джорджа Мелони в Рим, Зеленски заявява пред италианските медии: "Винаги съм готов за избори".
Зеленски: Винаги съм готов за избори
©
Още по темата
/
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Още от категорията
/
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
20:12
Европейският съд назначи съдебен състав по българските жалби за вкарването на България в еврозоната
06.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Paramount отправи нова оферта за враждебно придобиване на Warner ...
16:59 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.