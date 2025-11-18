Зеленски отива в Турция, за да рестартира мирните преговори
Той добави, че тази седмица ще се проведат разговори с чуждестранни правителства, както и срещи с ръководството на Върховната рада. Зеленски подчерта, че подготвя няколко спешни законодателни инициативи, необходими на държавата.
"Подготвяме се да съживим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори, за да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната, което е от първостепенна важност за Украйна", обясни президентът на Украйна.
Зеленски посочи също, че Киев работи и за възобновяване на обмена на военнопленници.
Миналата седмица говорителят на руския президент Дмитрий Песков каза, че Русия остава отворена за преговори с Украйна, но не може да го направи сама, когато Киев не желае да преговаря.
