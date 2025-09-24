ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цената по-късно
Той призовава лидерите да действат незабавно, за да избегнат по-голяма и по-смела руска агресия в бъдеще.
"Фактите са прости – да спрем тази война сега и в рамките на глобалната надпревара във въоръжаването е по-евтино, отколкото да строим подземни детски градини или масивни бункери за критична инфраструктура по-късно. Да спрем Путин сега е по-евтино, отколкото да се опитваме да защитим всеки пристанище и всеки кораб от терористи с морски дронове. Да спрем Русия сега е по-евтино, отколкото да се чудим кой ще бъде туристът, който ще създаде обикновен дрон, носещ ядрена бойна глава.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3555
|предишна страница [ 1/593 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: