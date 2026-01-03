УНИАН.
Държавният глава благодари на Шмигал за работата му в Министерството на отбраната и за процесите, които бяха активирани, за да се гарантира отбраната на Украйна.
"Точно това е необходимо сега за украинския енергиен сектор. Важно е след всеки руски удар да можем бързо да възстановим разрушеното и развитието на украинския енергиен сектор да е стабилно и достатъчно за украинските нужди“, подчертава Зеленски.
Зеленски предложи на Шмигал поста първи вицепремиер и министър на енергетиката
