Зеленски пристигна в Брюксел за среща с фон дер Лайен

© Украинският президент Володимир Зеленски е пристигнал в Брюксел за среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи неговият говорител, предава SkyNews.



Това се случва малко след като тя публикува изявление, в което казва, че ще присъства на срещата му с Доналд Тръмп във Вашингтон утре (вижте нашата публикация в 10:53).



Тя е един от няколкото европейски лидери, които заявяват, че ще си тръгнат, заедно със сър Киър Стармър.



Зеленски и фон дер Лайен ще дадат съвместна пресконференция по-късно през деня.