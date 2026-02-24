Униан. Те не искат да променят позицията си и настояват, че Украйна трябва да им предаде цялата област Донбас. Но, ако направим това, ако им подадем пръст, те ще ни отхапят ръката, подчертава Зеленски.
Според него отстъпване на територия в замяна на мир ще бъде само временно решение, въпреки сигналите от тристранните преговори, че има напредък по постигането на мирно споразумение.
Междувременно началникът на кабинета на Зеленски Кирило Буданов заяви, че нито Украйна, нито Русия искат да загубят посредничеството на Съединените щати в процеса. Америка има всички инструменти да намери обща позиция между Киев и Москва, подчерта Буданов.
Дали ще се стигне до такава ще стане ясно на следващия кръг преговори, който трябва да се състои на 27 февруари.
текст: Милен Кандарашев
Зеленски за Донбас: Ако им подадем пръст, ще ни отхапят ръката
©
Още по темата
/
Станислав Бачев: Ескалацията ще продължи, Русия на практика не иска спиране на военните действия
29.05
Млад украинец: Затваряли са ме 4 пъти за по 3-4 дни в карцер. Винаги за това, че отказвах да пея руския химн
24.02
Още от категорията
/
"Четири години, откакто Путин превзе Киев за три дни. Това говори много за нашата съпротива": Зеленски се обърна към народа от бункера в Киев
09:21
Открийте 10-те разликите: Путин отново изчезна за 13 дни, докато опасенията за здравето му нарастват
09:02
ЕС санкционира 8 руски магистрати заради политически мотивирани присъди и лоши условия в затворите
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Досиетата ''Епстийн'': Питър Манделсън е арестуван по подозрение ...
20:15 / 23.02.2026
ЕС удължи санкциите срещу Русия с още една година заради войната ...
16:34 / 23.02.2026
Земетресение от 6.1 по Рихтер разтърси Аляска
08:58 / 23.02.2026
Земетресение с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер удари бреговете ...
20:59 / 22.02.2026
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е...
20:31 / 22.02.2026
Мъж е открит прострелян в дома си в Сливен
18:18 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.