Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усети се и в България
© НИГГГ-БАН
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, трусът е регистриран на 10 февруари 2026 г., в 23:05 ч.
Епицентърът на земетресението е на 19 км от град Призрен (Косово), на 19 км от град Тетово (Северна Македония), на 150 км от град Кюстендил и на 200 км от град София.
Още по темата
/
Над два метра снежна покривка, а валежите продължават: Рекордни снеговалежи предизвикват хаос в Япония
29.01
Още от категорията
/
Най-силната гравитационна вълна, регистрирана досега, потвърждава правилото на Стивън Хокинг за черните дупки
09.02
Трусът от 7,8 по Рихтер, който отне живота на над 53 000 души в Турция и Сирия: Анкара отбелязва годишнина от "бедствието на века"
06.02
Един човек е загинал, а друг е в неизвестност след бурята "Леонардо", която връхлита Иберийския полуостров
05.02
Торнадо удари Корфу
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:37 / 10.02.2026
ЕК се заема с проблема: Едно на всеки шест деца на възраст между ...
18:13 / 10.02.2026
България във фокуса на международните медии: Как Reuters отрази с...
10:24 / 10.02.2026
Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу И...
08:41 / 08.02.2026
Ново нападение с нож в Лондон: Ранени са трима студенти
17:48 / 07.02.2026
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:13 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.