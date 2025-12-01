Сподели close
Земетресение с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 106 км южно от град Пловдив, на 14 км западно-северозападно от град Ксанти, и е било с дълбочина 8 км. 

По данни на EMSC трусът е станал в 10:23 часа местно време, което съвпада с българското.