EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 105 км източно-югоизточно Тайчунг, Тайван, на 22 км югоизточно от Хуалиен Сити, Тайван, и е било на дълбочина 37 км.
Трусът е регистриран в 15:46 часа местно време, като до момента няма данни за пострадали или щети.
Земетресение е регистрирано в Тайван
