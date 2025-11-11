Сподели close
Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Гърция. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 94 км северозападно от Патра, на 28 км западно от Карпениси, и е било на дълбочина 5 км. 

По данни на EMSC трусът е регистриран в 9:45 часа местно време (съвпада с българското). Няма данни за пострадали и щети.