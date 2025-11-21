EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 53 км северозападно от Бузъу, на 13 км северно от Лопатари, и е било на дълбочина 137 км. Трусът е регистриран в 10:35 часа местно време, което съвпада с българското.
За момента няма данни за пострадали или щети.
Земетресение от 3,3 по Рихтер разтърси Румъния
