(EMSC).
Трусът е регистриран на 58 км източно-югоизточно от Елбасан,
на 14 км южно от Поградец, на дълбочина 5 км.
Земетресение от 3.7 по Рихтер разлюля Албания
