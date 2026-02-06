EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 55 км на запад от Ерзинджан, на 22 км югоизточно от Рефахие, и е било на дълбочина 5 км. Трусът е станал в 14:16 часа местно време (13:16 ч. българско време).
Няма данни за пострадали или щети.
Земетресение от 4,9 по Рихтер е регистрирано в Североизточна Турция
