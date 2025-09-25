Земетресение от 4.4 по Рихтер удари Турция

© Земетресение с магнитуд 4. 4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Турция. Турската служба за управление на бедствията (AFAD) съобщи, че в района Ашкале в Ерзурум е настъпило земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер.



Трусът е регистриран на 38 км западно от Ерзурум, 2 км източно от Ашкале.