Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до гръцкия остров Родос. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Според съобщенията епицентърът на земетресението е бил в открито море, на дълбочина 30 км, североизточно от Родос, на 35 км североизточно от столицата на префектура Додеканези.

Трусът е бил усетен и по крайбрежието на Турция.