Трусът е регистриран на 52 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 10 км западно- от Синдърги, Турция, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 21:20 часа местно време (20:20 часа българско време).
Земетресение от 4.9 по Рихтер разтърси Западна Турция
