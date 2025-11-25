Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер разтърси префектура Кумамото в югозападна Япония. Японската метеорологична агенция обяви, че не е издадено предупреждение за цунами, предава Кyodonew.

Земетресението е било регистрирано малко след 18:00 часа местно време в района на Асо в Кумамото на дълбочина около 10 километра.