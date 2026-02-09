Мексиканската национална сеизмологична служба.
Към този момент няма съобщение за щети или жертви.
Геоложката служба на САЩ също оценява магнитуда на земетресението на 5,7. Според данни на американските сеизмолози, епицентърът на земетресението е било на дълбочина 19 км. Също така е регистриран повторен трус с магнитуд 3,4.
Земетресение от 5,7 разтърси южната част на Мексико
