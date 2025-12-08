Земетресение от 5,7 удари на границата между Канада и САЩ
©
Според оперативната информация на Алтайско-Саянския филиал, епицентърът на земетресението, регистрирано в 03:57 ч. московско време в понеделник, е бил на 519 км източно от Анкъридж (САЩ).
По интензивност на трусовете в епицентъра земетресението се оценява като "много силно".
Геоложката служба на САЩ е оценила магнитуда на земетресението на 5,8. Според данните й, епицентърът е бил на дълбочина 5 км.
В събота в този район в 23:42 ч. са регистрирани трусове с магнитуд от 6,5 до 7. Също така са настъпили множество вторични трусове, включително силни.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яйце на Фаберже – задържаха го и го наблюдават
04.12
Мистерията около MH370 продължава: Издирването на изчезналия самолет с 239 души на борда се възобновява след десетилетие
04.12
Зорница Илиева: Ердоган осъзнава, че на бъдещи избори те ще имат значение, затова внезапно постави Кюрдския въпрос на преден план
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Неизвестни лица нападнаха полицейското управление в Атина с кокте...
22:32 / 07.12.2025
Две земетресения едно след друго удариха Турция
22:01 / 07.12.2025
Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатл...
17:24 / 07.12.2025
Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на Българ...
12:39 / 07.12.2025
Муцунски: България няма желание за диалог
09:44 / 07.12.2025
Силно земетресение разтресе Гърция
08:39 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.