Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в границите на територията на Юкон (Канада) на границата с Аляска (САЩ), съобщи в понеделник Алтайско-Саянският филиал на Единната геофизична служба на РАН, предава Интерфакс.

Според оперативната информация на Алтайско-Саянския филиал, епицентърът на земетресението, регистрирано в 03:57 ч. московско време в понеделник, е бил на 519 км източно от Анкъридж (САЩ).

По интензивност на трусовете в епицентъра земетресението се оценява като "много силно".

Геоложката служба на САЩ е оценила магнитуда на земетресението на 5,8. Според данните й, епицентърът е бил на дълбочина 5 км.

В събота в този район в 23:42 ч. са регистрирани трусове с магнитуд от 6,5 до 7. Също така са настъпили множество вторични трусове, включително силни.