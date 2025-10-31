Taipei Times, като се позовава на съобщение на Централната метеорологична администрация на страната (CWA).
Епоцентърът на труса е бил на 156,4 км източно-югоизточно от окръжната администрация на Хуалиен на дълбочина 61,7 км, показват данните на CWA.
Интензивността на земетресението, която измерва действителния ефект от сеизмичното събитие, е била 2 по скалата на Рихтер в окръг Тайтунг, сочат данните.
Интензивността на земетресението е била 1 по скалата на Рихтер в окръзите Хуалиен, Чанхуа и Юнлин, сочат данните.
Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Тайван
