Земетресение от 5.0 по Рихтер удари Западна Турция, усетиха го южното ни Черноморие

Земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Трусът е бил усетен и по южното ни Черноморие.



Земетресението е регистриран на 41 км югоизточно от Чорлу, на 18 км южно от Мармара Ереглиси, на дълбочина 13 км.