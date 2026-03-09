Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.1 бе регистрирано в Западна Турция. Това показва справка на ФОКУС в официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 29 км северозападно от Меркезефенди, Турция, на 15 км северно от Сарайкьой, в 09:21 часа местно време (8:21 часа българско време).