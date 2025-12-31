Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,3 е станало в американския щат Калифорния, показва справка на ФОКУС на сайта на Геоложката служба на САЩ (USGS).

Земетресението е регистрирано в 07:49 ч. българско време на разстояние 14 километра от калифорнийския град Сюзанвил. Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 4,7 километра.

Към този момент не се посочват данни за пострадали и възможни материални щети.