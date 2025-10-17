ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение от 5.6 по Рихтер разтърси границата между Афганистан и Таджикистан
Трусът е бил с дълбочина 10 км, съобщи GFZ, което предизвиква опасения за потенциални последствия в близките региони. Подробности за жертви или щети все още не са съобщени.
