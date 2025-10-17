Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на границата между Афганистан и Таджикистан в петък (17 октомври), предава Германския изследователски център за геонауки (GFZ).Трусът е бил с дълбочина 10 км, съобщи GFZ, което предизвиква опасения за потенциални последствия в близките региони. Подробности за жертви или щети все още не са съобщени.