Епицентърът на земетресението е бил на 283 км северозападно от Ла Серена, Чили, на 27 км западно от Копиапо, Чили и е бил с дълбочина 12 км. Трусът е регистриран в 12:51 часа местно време (17:51 българско време).
Земетресение от 5.7 по Рихтер удари Чили
