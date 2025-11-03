Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Атакама, Чили. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 283 км северозападно от Ла Серена, Чили, на 27 км западно от Копиапо, Чили и е бил с дълбочина 12 км. Трусът е регистриран в 12:51 часа местно време (17:51 българско време).