Земетресение от 5.7 по Рихтер удари бреговете на Калифорнийския залив
Трусът е регистриран на 111 км западно от Гуаймас в 05:04 часа местно време, на 73 км северно от Санта Росалия, на дълбочина 10 км.
