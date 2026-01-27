Земетресение от 5.8 по Рихтер е регистрирано на остров Ява
© Снимката е илюстративна
Според оперативната обработка на Алтайско-Саянския филиал, епицентърът на земетресението, регистрирано в 03:21 ч. българско време във вторник, е бил на 24 км югозападно от град Понорого - административен център в провинция Източна Ява.
Геологичната служба на САЩ оценява магнитуда на земетресението на 5,7. Дълбочината, според данни на американските сеизмолози, е била 127 км.
Още по темата
/
Най-малко 15 загинали и 28 в неизвестност след потъването на ферибот край южното крайбрежие на Филипините
26.01
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
Още от категорията
/
Global Firepower публикува рейтинга на най-мощните армии в света за 2026 година: На кое място е България?
25.01
Британският актьор Рейф Файнс с нова запомняща се роля в кървавия хит "28 години по-късно: Храм от кости"
23.01
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Съветът на ЕС одобри забрана за внос на руски газ, считано от 202...
12:25 / 26.01.2026
Управител на компания е осъден в разследване на Европейската прок...
12:25 / 26.01.2026
Най-малко 15 загинали и 28 в неизвестност след потъването на фери...
08:44 / 26.01.2026
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от Сърбия, Босна ...
20:13 / 25.01.2026
Тръмп сподели някои подробности за "тайното оръжие", с което САЩ ...
22:36 / 24.01.2026
Опозицията в РСМ: Мицкоски започна спорове със съседите ни поради...
17:30 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.