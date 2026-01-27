Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в източната част на остров Ява (Индонезия), съобщаваСпоред оперативната обработка на Алтайско-Саянския филиал, епицентърът на земетресението, регистрирано в 03:21 ч. българско време във вторник, е бил на 24 км югозападно от град Понорого - административен център в провинция Източна Ява.Геологичната служба на САЩ оценява магнитуда на земетресението на 5,7. Дълбочината, според данни на американските сеизмолози, е била 127 км.