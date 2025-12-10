Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси Богота и други части на централна Колумбия рано в сряда сутринта, но властите все още не съобщават за жертви или щети. Според Колумбийската геоложка служба (), трусът е станал в 03:27 местно време, а епицентърът му е бил на дълбочина 150 километра, в района на Лос Сантос, в департамента Сантандер, където преминава един от основните геоложки разломи, пресичащи страната.Националното звено за управление на риска от бедствия (UNGRD) съобщи в своя X акаунт, че след земетресението с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер "се извършва проверка с ведомствените и общинските власти за проверка на евентуални щети“, въпреки че досега няма съобщения за щети.