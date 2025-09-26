Земетресение от 5.9 по Рихтер удари бреговете край Орегон 

© Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) регистрира силно земетресение край бреговете на Орегон. Трусът е бил с магнитуд 5.9 по скалата на Рихтер и с епицентър 10 км.



Засечен е на 347 км от Юджийн, САЩ и на 253 км западно от Норт Бенд около 23:45 часа местно време.



Към този момент няма данни за пострадали.



Според други сайтове малко преди това са станали още две умерени земетресения, включително едно с магнитуд 5,7, които са ударили бреговете на Мексико. Властите са потвърдили, че няма опасност от цунами.