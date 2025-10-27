ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение от 6.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
Епицентърът на земетресението е бил на 62 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 10 км югоизточно от Синдърги, Турция, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 22:48 часа местно време (21:48 българско време).
