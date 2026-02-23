Геоложката служба на САЩ.
Земетресението е станало на дълбочина 1 км в северната част на Тихия океан, не е издадено предупреждение за цунами.
Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) регистрира земетресението на 1547 км югозападно от Анкъридж, на 276 км югозападно от Уналяска, на дълбочина 6 км.
Земетресение от 6.1 по Рихтер разтърси Аляска
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е предупреждение за 35 милиона души!
22.02
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека се появи и в неизтеглени партиди
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Земетресение с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер удари бреговете ...
20:59 / 22.02.2026
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е...
20:31 / 22.02.2026
Мъж е открит прострелян в дома си в Сливен
18:18 / 22.02.2026
Застреляха мъж, опитал да влезе с взлом в имението на Тръмп във Ф...
16:46 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
09:28 / 22.02.2026
Тръмп повиши глобалните мита от 10% на 15%
19:21 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.