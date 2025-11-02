Земетресение с магнитуд 6.3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Афганистан, това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център EMSC.Трусът е регистриран на 259 км от Душанбе, Таджикистан, на 37 км източно-югоизточно от Мазар-е Шариф, Афганистан, на дълбочина 7км.