Земетресение от 6.3 по Рихтер разтърси Афганистан
© CSEM EMSC
Трусът е регистриран на 259 км от Душанбе, Таджикистан, на 37 км източно-югоизточно от Мазар-е Шариф, Афганистан, на дълбочина 7км.
Още от категорията
/
Опасна мода в Русия: Чрез TikTok се популяризират хапчета за отслабване с тежки странични ефекти
12:02
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила 160 км/ч може да удари Балканите!
31.10
Край на фалшивите здравни новини! Министерството на здравеопазването в Гърция създава отдел за откриването и управлението им
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Дронове блокираха берлинското летище
09:04 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.