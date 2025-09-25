ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Земетресение от 7.2 по Рихтер разтърси Венецуела и Колумбия
Силно земетресение с магнитуд 7.2 по Рихтер наруши спокойствието на жителите на Атлантико, Сесар, Антиокия, Сантандер и Северна Сантандер в сряда вечер, 24 септември, според информация на Колумбийската геоложка служба (SGC) в социалните мрежи. Епицентърът е бил във Венецуела.
"Епицентърът отново беше в Маракайбо, Венецуела, и разтърси голяма част от Колумбия около 23:55 часа местно време", се посочва в съобщението.
По данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) земетресението е било с магнитуд 6.2 по скалата на Рихтер, трусът е регистриран на 63 км северозападно от Валера, Венецуела, на 6 км югоизточно от Мене Гранде, Венецуела, на дълбочина 10 км. В 06:51 часа българско време е регистрирано второ земетресение с магнитуд 6.3 по скалата на Рихтер.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1283
|предишна страница [ 1/214 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: