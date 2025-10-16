Земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер, според Американския геоложки институт (USGS), е регистрирано в Папуа, провинция в източна Индонезия. Няма непосредствени съобщения за ранени и не е издадено предупреждение за цунами.Земетресението е регистрирано в 14:48 ч. местно време, а епицентърът му е бил на около 200 км от град Джаяпура, на дълбочина 35 км.