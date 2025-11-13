EMSC).
Епицентърът е бил на 43 км западно от Лимасол, на 15 км източно-югоизточно от Пафос, и е било с дълбочина 18 км.
По данни на EMSC трусът е станал в 11:27 местно време (съвпада с българското). Жителите на острова съобщават, че са усетили земетресението, но към момента няма сведения за пострадали или щети.
Припомняме, че вчера силно земетресение разтърси Кипър.
Земетресение отново разтърси остров Кипър
© EMSC
Още по темата
/
Наводнения в Гърция заради проливните дъждове: Жителите описват количеството вода като "безпрецедентно"
11.11
"Мордор" — но наяве: Паркът в Нова Зеландия, където е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
10.11
Още от категорията
/
"Изпъкнали вени и необичайни движения на пръстите": Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
11.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
22:34 / 12.11.2025
Европейската космическа агенция с важни отговори за обект 3I/ATLA...
20:41 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.