Епицентърът на труса е бил на 86 км северно от Ираклион, Гърция, на 38 км южно от Фира, Гърция, на дълбочина от 87 км.
Няма предупреждения за възможност от образуване на цунами.
Земетресение разтърси Додеканезките острови в Гърция
