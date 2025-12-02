EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 100 км западно-югозападно от Лариса, на
18 км източно-югоизточно от Праманта, и е било на дълбочина 5 км.
По данни на EMSC трусът е регистриран в 8:23 часа местно време, което съвпада с българското.
Земетресение разтърси Гърция
© EMSC
