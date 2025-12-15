EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 173 км южно от Патра, на 49 км югозападно от Гаргалианой, Гърция, на дълбочина 10 км. Трусът е станал в 18:43 часа местно време (съвпада с българското).
Няма данни за пострадали или щети.
Земетресение разтърси Гърция
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:36 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:07 / 14.12.2025
