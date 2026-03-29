Земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Румъния. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е бил на 68 км източно от Бузъу, Румъния, на 16 км западно от Нереджу, Румъния, на дълбочина 140 км. 

По данни на EMSC трусът е станал 17:16 часа местно време (съвпада с българското). Няма данни за пострадали и щети.