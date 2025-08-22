Земетресение разтърси Западна Турция

© Силно земетресение с магнитуд 4.4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция. Това показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на труса е бил на 52 км югоизточно от Балъкесир, на 2 км североизточно от Синдърги, Турция, на дълбочина 6 км.



Земетресението е регистрирано в 15:21 часа местно време (съвпада с българското).