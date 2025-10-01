Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано на остров Закинтос, Гърция

© Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано край югозападния бряг на остров Закинтос в 5:49 ч. сутринта в сряда, съобщава Институтът по геодинамиката към Националната обсерватория в Атина, предава eKathimerini.



Епицентърът на труса е бил на около 12 км западно-югозападно от Кери, на дълбочина от приблизително 18 км. Няма данни за пострадали или нанесени щети към момента.