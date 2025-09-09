Земетресение с магнитуд 4.7 по Рихтер разтърси Иран

© Земетресение с магнитуд 4.7 по скалата на Рихтер е станало в Иран. Това посочват справка на ''Фокус'' в Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на труса е бил на 157 км северозападно от Шарджа, ОАЕ, на 38 км югоизточно от Киш, Иран, на дълбочина 10 км.



Трусът е регистриран в 17:12 часа местно време.