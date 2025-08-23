Новини
Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер удари Камчатка
Автор: Борислава Благоева 09:05
Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер удари района близо до брега на Камчатка тази сутрин. Това показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 1601 км североизточно от Асахикава, Япония, на 181 км северозападно от Петропавловск-Камчатски, Русия, на дълбочина 10 км. Земетресението е регистрирано в 16:22 часа местно време ( 7:22 българско време).

''Фокус'' припомня, че на 30 юли Камчатка беше ударена от най-силното земетресение от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер.

22.08.2025 Мощна буря удари Северозапада
22.08.2025 Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите започнаха разчистване на блокирания на много места град
22.08.2025 Още в понеделник: Над 250 стопани ще получат компенсации от 5 442 лв./ха до 6 385 лв./ха заради щети по реколтата
22.08.2025 Буря спря движението по Дунав мост при Русе – Гюргево, но то вече е възстановено
22.08.2025 Земетресение разтърси Западна Турция
22.08.2025 Силно земетресение удари Румъния
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
12:29 / 21.08.2025
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
20:27 / 21.08.2025
Има 4 вида жирафи
Има 4 вида жирафи
12:59 / 21.08.2025
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
19:07 / 22.08.2025
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
11:43 / 21.08.2025
Статистика: